Российские войска сбили МиГ-29 и два Су-25 ВВС Украины за сутки

В Минобороны сообщили, что три украинских самолета сбиты за прошедшие сутки в ходе спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушно-космические войска (ВКС) России за прошедшие сутки в ходе спецоперации сбили два украинских штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале министерства обороны РФ в пятницу, 23 сентября 2022 года.

В оборонном ведомстве уточнили, что МиГ-29 сбит в районе Новоселовки в Николаевской области, а Су-25 – рядом с селом Веселое в Херсонской области и населенным пунктом Камышевкой в Донецкой народной республике.

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВКС России сбили три украинских самолета, в том числе МиГ-29, переоборудованный под противорадиолокационные ракеты HARM.

МиГ-29 уничтожен в районе населенного пункта Новоселовка Днепропетровской области, а два штурмовика Су-25 – рядом с селом Сергеевка в Херсонской области.

Напомним, беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбиты в трех районах Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в четверг, 22 сентября 2022 года.