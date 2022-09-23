В Ставропольском крае наказали продавца удостоверений ФСБ России

Суд вынес приговор - два года условно Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Ставропольском крае вынесли приговор жителю Кисловодска, который торговал поддельными удостоверениями ФСБ России. Об этом сообщает сетевое издание NewsTracker со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Ставрополью.

Злоумышленника поймали в феврале 2021 года в ходе отработки оперативной информации. С мужчиной назначили встречу в городе-курорте для покупки удостоверения. Торговец явился на место и переговорил с подставным покупателем, следует из видео, предоставленного УФСБ. Когда ему передали деньги за фальшивый документ, его задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление и оборот поддельных документов" (часть 2 статьи 327 УК РФ).

Дело рассматривали в Кисловодском городском суде, который признал мужчину виновным. Его приговорили к условному сроку на два года. Решение суда уже вступило в силу.