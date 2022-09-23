Правительство Швейцарии готово ввести антироссийские санкции из-за референдумов в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Швейцария готова присоединиться к Европейскому союзу в вопросе референдумов на территории Донецкой и Луганской Народной Республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей, и может ввести санкционных ограничений в отношении России. Об этом заявили представители правительства конфедерации.

В правительстве Швейцарии напомнили, что накануне Европейский союз объявил о новых санкционных ограничениях в связи с проведением референдумов в Донбассе. «Если они будут реализованы, Федеральный совет рассмотрит вопрос об их принятии. Швейцария не признает результаты ни одного из этих фиктивных референдумов», - сказано в заявлении.

Кроме того, отмечается, что президент Швейцарии Иньяцио Кассис «четко изложил эту позицию» главе Министерства иностранных дел РФ Сергею Лаврову в Нью-Йорке в минувшую среду, 21 сентября.

Напомним, во вторник, 20 сентября, в Донецкой и Луганской Народной Республики (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях сообщили о сроках проведения референдумов, которые начались сегодня, 23 сентября, а продлятся до 27 сентября 2022 года.