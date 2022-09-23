Жители Италии стремительно сокращают потребление продуктов из-за экономического кризиса в ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итальянцы сократили потребление продуктов питания из-за увеличения цен. Информацию об этом распространила итальянская газета Il Sole 24 Ore, ссылающаяся на официальные данные компании NielsenIQ.

В материале издания отмечается, что в настоящее время в Италии почти нет продуктов питания и товаров повседневного спроса, цены на которые не увеличились бы при одновременном падении объемов продаж.

Самое большое увеличение цены зафиксировано у растительных масел, кроме оливкового. Они подорожали на 81% по сравнению с прошлым годом, уточняет газета Il Sole 24 Ore в своей статье.

Италию (как и другие страны Европейского союза) в последние месяцы охватил масштабный "кризис стоимости жизни". Кризисные явления в экономике ЕС начали после того, как Запад ввел жесткие антироссийские экономические санкции. По словам президента РФ Владимира Путина, антироссийские санкции нанесли серьезный вред западной экономике.

Эксперты отмечают, что затягивание украинского кризиса и дальнейшее усиление санкций против РФ может привести к масштабной экономической рецессии в Евросоюзе. Кроме того, серьезной проблемой для ЕС вскоре может стать и энергетический кризис из-за возможной остановки поставок российского газа в недружественные РФ страны.