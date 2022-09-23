На северо-востоке Москвы началось благоустройство около ТПУ «Северянин-Ростокино»

Вокруг транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Северянин-Ростокино» на северо-востоке столицы стартовало благоустройство. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Вокруг транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Северянин-Ростокино» на северо-востоке столицы стартовало благоустройство. Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, для горожан прежде всего появятся комфортные и безопасные маршруты к станции МЦК. А для приезжающих сюда автобусов создадут всю необходимую инфраструктуру.

«По соседству на месте бывшего гаражного кооператива появится современный сквер для прогулок и отдыха», - рассказал Бирюков.

По его словам, благоустраиваемая территория сейчас закрыта ограждениями с сигнальными лампами, везде вывешены информационные баннеры. Для жителей проложили временные удобные проходы.

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По проекту около ТПУ:

- уберут под землю кабельные воздушные линии;

- приведут в порядок действующие тротуары и сделают новые;

- заменят асфальт на проезжей части;

- обустроят удобные парковки;

- откроют площадки для детей и занятий спортом;

- поставят около 200 фонарей с энергосберегающими светильниками;

- высадят более 150 деревьев и свыше 350 кустарников;

- обновят газон.

Рядом с домом 202А на проспекте Мира, где раньше находились гаражи, появится комфортное общественное пространство со скейтпарком, спортивной и детской площадками.

Основные работы по благоустройству возле ТПУ планируют завершить в 2023 году.