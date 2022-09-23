Жители ЛНР активно голосуют на референдуме по вопросу присоединения к России Фото: ТАСС

К 14:00 по московскому времени явка на референдум о вхождении в состав России в Луганской народной республике составила 13%. Об этом сообщает Центризбирком ЛНР в пятницу, 23 сентября 2022 года.

"Явка у нас составила 179 340 избирателей, то есть 13,18%. Активность очень высокая", — уточнила председатель ЦИК Елена Кравченко.

Напомним, референдумы о вхождении в состав России сегодня начались в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях. Голосование будет проходить в течение пяти дней – до 27 сентября. Последнюю информацию об этих событиях можно узнать в онлайн-трансляции на сайте KP.RU.

Ранее сообщалось, что, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в республиках Донбасса намерены участвовать в референдуме 87% жителей, из которых 97% собираются поддержать воссоединение с Российской Федерацией.

Как писал сайт KP.RU, руководитель Практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов спрогнозировал, что явка на референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях будет высокой.