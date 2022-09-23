Песков отреагировал на сообщения о запуске авиарейсов между Россией и Северным Кипром Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в пятницу, 23 сентября, заявил, что на данный момент решений о запуске авиарейсов между Россией и Северным Кипром не принималось.

«Пока никаких решений на этот счет не принималось», - заявил представитель Кремля, комментируя появившиеся ранее сообщения об организации авиасообщения.

Как сообщили ранее со ссылкой на дипломатические источники турецкие СМИ, Москва дала свое согласие на организацию прямых авиарейсов из России в турко - кипрский аэропорт Эрджан. Сообщалось, что на первом рейсе будет присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В сентябре текущего года российское посольство в Никосии уже опровергло сообщение о скором возобновлении прямых авиарейсов между Российской Федерацией и Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК).