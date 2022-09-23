Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий раскрыл, когда Херсон и Запорожье перейдут в правовое поле России Фото: kremlin.ru

Переход Запорожской и Херсонской областей в российское правовое поле в случае положительного результата на референдуме может пройти в течение одного года. С соответствующим заявлением выступил глава международного комитета Госдумы РФ, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его словам, все необходимые действия по интеграции освобожденных территорий в российское правовое поле начнут проводиться сразу же после того, как обе области будут официально включены в состав Российской Федерации по итогам проходящих в этих регионах референдумов.

Референдумы о присоединении к РФ проходят в Херсонской и Запорожской областях (а также в Донецкой и Луганской народных республиках) на протяжении нескольких дней - с 23 по 27 сентября 2022 года.

По итогам народного волеизъявления руководители временных военно-гражданских администраций (ВГА) Херсона и Запорожья Владимир Сальдо и Евгений Балицкий намереваются в кратчайшие сроки выступить с официальным обращением к президенту России Владимиру Путину с просьбой как можно скорее принять их в состав страны в качестве отдельных субъектов.

Войти в состав РФ Херсонская и Запорожская области собираются в своих административных границах (в настоящее время не вся территория обоих областей находится под контролем российских Вооруженных сил).