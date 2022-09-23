Глава ЦБ РФ Набиуллина назвала не попадающих под мобилизацию работников финансовой отрасли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что под частичную мобилизацию в России не попадут сотрудники банков и финансовых организаций, которые занимаются критически важными направлениями финансового сектора России.

«Работу всех платежей и расчетов, оборот наличных денег обеспечивают организации инфраструктуры финансового рынка, банки, другие финансовые организации и Банк России», - заявила глава регулятора, отметив, что сотрудники, занятые «на критически важных направлениях, останутся на своих рабочих местах».

Как отметила Набиуллина, россиянам нужно в срок получать зарплаты, пенсии и социальные пособия, а также сотрудникам финансовых учреждений необходимо выдавать кредиты и обеспечивать работу платежных карт.

По ее словам, к таким сотрудникам финансовой сферы также относятся специалисты по платежам и расчетам, инкассации и IT-системам. Кроме того, глава Центробанка РФ указала на специалистов, которые работают с населением и предприятиями.

Напомним, сегодня, 23 сентября, Министерство обороны РФ уточнило категории граждан, которые не будут привлекаться к частичной мобилизации.