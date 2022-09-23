Лукашенко предрек Польше «грандиозный шухер» перед выборами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на сегодняшний день Польша находится «накануне грандиозного шухера» в преддверии выборов.

«У них выборы. И они эту чашу, как мы в 2020 году с их подачи, изопьют до дна. Но только не с нашей подачи, мы их не будем трогать, а народ с них спросит», - приводит БЕЛТА слова белорусского лидера, которые он сказал, комментируя решение Варшавы, требуя репарации от Берлина.

По его словам, жители Польши отвергнут политику, которую на данный момент проводит администрация президента республики Анджея Дуды. Лукашенко также отметил, что на данный момент Варшава в меньшей степени потерпела ущерб от введенных в отношении России и Белоруссии санкционных ограничений.

Напомним, ранее Польша заявляла о намерении потребовать от Германии дополнительно примерно 1,3 трлн долларов в виде репараций, а всего через несколько дней, 15 сентября, польский президент выступил с заявлением о репарациях от России за ущерб, якобы причиненный СССР в годы Второй мировой войны.