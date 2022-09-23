В Совбезе РФ заявили, что Россия делает все для минимизации рисков применения ракетно-ядерного орудия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов в пятницу, 23 сентября, заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана, поскольку в ней не может быть победителей.

«Мы неоднократно заявляли и продолжаем заявлять о нашей приверженности известной формуле, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», - заявил замсекретаря Совбеза РФ на конференции к 60-летию Карибского кризиса.

Венедиктов заявил, что Москва делает все для минимизации рисков применения ракетно-ядерного оружия кем бы то ни было в мире. По его словам, «призрак ядерной угрозы», который ушел после окончания противоборства Советского Союза и США, «вновь обозначился на горизонте».

«Замечу, что это происходит отнюдь не по вине России, которая делала и продолжает делать все для того, чтобы минимизировать риски применения ракетно-ядерного орудия кем бы то ни было в мире», - отметил он, добавив, что Москва до последнего пыталась вывести Вашингтон на обсуждение нового уравнения безопасности.