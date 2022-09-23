Камила Валиева о давлении после Олимпиады: "После того, что было в феврале, меня уже сложнее достать"

Камила Валиева готова к новому сезону. Фото: Иван МАКЕЕВ

Фигуристка Камила Валиева готовится выступить на контрольных прокатах сборной России в ближайшие выходные. Спортсменка, фактически, впервые выступит при широкой публике после весеннего турнира на "Кубок Первого канала". Накануне прокатов в "Мегаспорте" в интервью "КП-Спорт" спортсменка группы Тутберидзе призналась, что стала более устойчива психологически:

- После того, что было в феврале, меня уже сложнее достать, я намного спокойнее отношусь к чему либо. А что мне? Постоянно плакать? Нет, это не выход. Надо радоваться сегодняшнему дню, тому, что есть у тебя сейчас — семья, дом, близкие живы-здоровы. Что еще нужно для счастья? - призналась Валиева.

Говоря о перспективах на ближайший сезон, наша русская топ-фигуристка даже выбрала себе краткий девиз в предстоящих стартах:

- Если в прошлом году я больше стремилась к результату и стабильности, то в этом году хочется поспокойнее. Хочется поработать самой с собой, больше сосредоточится на себе. В этом сезоне мне будет сложнее, чем в предыдущих. Так что этот сезон будет под девизом «сама в себе».

Отметим, что в интервью "КП-Спорт" фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что планирует кататься еще долго.