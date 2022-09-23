В Кузбассе началось строительство моста через Томь на трассе в обход Кемерова

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе приступили к строительству важного для региона объекта – моста через реку Томь на северо-западном обходе Кемерова. Его длина составит 885 метров. Работы ведутся сразу на двух берегах реки. По словам губернатора региона Сергея Цивилева, строительство скоростной трассы в обход Кемерова улучшит транспортную и экологическую ситуации.

«Строительство этой дороги очень важно для Кузбасса. Такая скоростная трасса в обход Кемерова позволит значительно освободить дороги города от большегрузного транспорта, который разрушительно действует на дорожное полотно. Кроме того, за счет снижения выбросов улучшится экологическая ситуация», - отметил Сергей Цивилев.

Строительство северо-западного обхода Кемерова ведется в рамках программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденной в прошлом году президентом Владимиром Путиным. Финансирование ведется за счет федерального и регионального бюджета. По плану объект будет сдан в 2024 году.