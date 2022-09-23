Личные данные премьера Португалии опубликованы в даркнете после атаки на сервера TAP Air Portugal Фото: Shutterstock

Личные данные премьер-министра Португалии Антониу Кошты, а также нескольких других представителей португальского правительства были опубликованы в даркнете хакерской группой Ragnar Locker, которая ранее атаковала серверы авиакомпании TAP Portugal.

Как передает издание Expresso, в открытом доступе оказались и данные директора Службы информацонной безопасности Португалии (SIS) Аделиу Нейвы да Круша, а также главнокомандующего Национальной республиканской гвардии Руи Клеро и лидера партии Chega Андре Вентуры.

Ранее группировка Ragnar Locker сообщила о взломе крупнейшей авиакомпании Португалии TAP Air Portugal. В компании в свою очередь подтвердили, что атака произошла на прошлой неделе, но заявили, что злоумышленники не получили доступ к информации о клиентах.

«Фактов, позволяющих сделать вывод о неправомерном доступе к данным клиентов, обнаружено не было. Сайт и приложение по-прежнему могут работать с небольшими сбоями», - заявили тогда представители авиакомпании в Twitter.

Хакерская группа тем временем заявила, что скомпрометировала сотни гигабайт данных, угрожая предоставить «неопровержимые доказательства» утечки.