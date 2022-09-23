Фигуристка Елизавета Туктамышева отказалась от четверных прыжков в программах

Звезда российского фигурного катания Елизавета Туктамышева готова к старту нового сезона. Фото: Иван МАКЕЕВ

Фигуристка Елизавета Туктамышева в ближайшие выходные представит новую программу на контрольных прокатах сборной России во дворце спорта "Мегаспорт" в Москве. Спортсменка готова показать премьеры, в которых, однако, не стоит ожидать четверных. В финале прошлого сезона Туктамышева учила прыжки в четыре оборота, но все-таки с командой решили сделать ставку на другие вещи:

- Да, учила летом, в конце прошлого сезона. Но сейчас, в начале нового сезона, мы делаем ставку на стабильность. Нам важно, чтобы были целостные программы, качественные, с хороши исполненными прыжками и вращениями. Надеюсь, у меня еще будет время учить четверные, но на контрольные прокаты мы эту идею оставили, - заявила Туктамышева в интервью "КП-Спорт".

Отметим, что ранее фигуристка Камила Валиева в интервью "КП-Спорт" поведала, как справилась с психологическим давлением после Олимпиады-2022 в Пекине.