В российском Совбезе заявили о необходимости изучения опыта разрешения Карибского кризиса. Фото: REUTERS

Антироссийские действия Запада подталкивают к изучению практики успешного урегулирования Карибского кризиса. О необходимости активного изучения этого опыта и других опасных эпизодов противостояния США и России заявил замсекретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов в пятницу 23 сентября.

"Опыт успешного урегулирования Карибского кризиса, а также целого ряда других, не менее опасных эпизодов советско-американского противостояния, должен особенно активно изучаться сейчас, когда коллективный Запад во главе с Вашингтоном официально объявил о новой «холодной войне» против России», - сказал Венедиктов, выступая на международной конференции, посвященной 60-летию Карибского кризиса.

Замглавы Совета безопасности выразил надежду, что администрация США отдает себе отчет о последствиях эскалации кризиса для всего мирового сообщества.

Также Венедиктов заострил внимание на том, что ядерная война никогда не должна быть развязана, поскольку в ней не может быть победителей и заявил, что Москва делает все для минимизации рисков применения ракетно-ядерного оружия кем бы то ни было в мире.

Ранее американский философ назвал два пути решения украинского кризиса, напомнив, что Карибский кризис в свое время был разрешен именно дипломатическим путем.