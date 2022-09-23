Умер Владимир Краснопольский, режиссер сериалов "Вечный зов" и "Тени исчезают в полдень"

Владимир Краснопольский был кавалеров сразу нескольких орденов и имел сразу несколько статусных званий и госнаград Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

На 90-м году жизни скончался народный артист РСФСР, кинорежиссер Владимир Краснопольский, снявший сериалы "Вечный зов" и "Тени исчезают в полдень". Информацию о смерти режиссера официально подтвердили Союзе кинематографистов России.

"На 90-м году жизни не стало члена Союза кинематографистов России, народного артиста РСФСР, режиссёра игрового кино Владимира Аркадьевича Краснопольского", — отмечается в сообщении Союза.

Причина его смерти в заявлении организации не приводится. Известно, что на какие-либо серьезные проблемы со здоровьем в последнее время режиссер публично не жаловался.

Краснопольский (его настоящая фамилия - Краснопольский-Ледов) является автором более 30 отечественных фильмов и телесериалов. В частности, он снял, в частности, такие кинокартины и телесериалы, как "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Ермак", "Две судьбы", "Вольф Мессинг: Видевший сквозь время" и другие картины.

Начиная с документальной короткометражки "Тени на тротуарах" (1960), сделанной в качестве курсовой, все режиссерские и сценарные работы Краснопольского выполнены совместно с Валерием Усковым, исключение до конца 2010-х годов составлял лишь небольшой сюжет, в 1968 снятый для известного киножурнала "Фитиль".

Краснопольский является кавалером Ордена Почета, а также Ордена За заслуги перед Отечеством III и IV степеней. Кроме того, режиссер и имеет другие статусные госнаграды как России, так и СССР.