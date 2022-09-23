Социальные контракты мобилизованных будут продлены или расторгнуты по решению органов соцзащиты

Вопрос о заключенных мобилизованными россиянами социальных контрактах будет решаться в индивидуальном порядке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вопрос об исполнении социальных контрактов в случае, если заключивший его россиянин был призван в ходе частичной мобилизации, будет решаться в индивидуальном порядке. Об этом сообщил в пятницу 23 сентября Telegram-канал сайта объясняем.ру, отвечая на вопросы относительно частичной мобилизации.

Сообщается, что решение находится в компетенции органов социальной защиты. Каждая конкретная ситуация будет рассматриваться индивидуально. Социальный контракт в результате будет либо продлен, либо расторгнут по уважительной причине.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин поручил информировать граждан России о вопросах, возникающих в связи с проведением частичной мобилизации.

В четверг 22 сентября начала работу горячая линия 112, позвонив на которую, россияне могут получить ответы на вопросы о частичной мобилизации. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, уточнив, что горячая линия действует во всех российских регионах.

Напомним, как ранее писал сайт KP.RU, президент Владимир Путин в ходе обращения к населению Российской Федерации в среду 21 сентября объявил о частичной мобилизации военнообязанных граждан РФ.