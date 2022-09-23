Кремли России планируют объединиться в содружество

Фото: Александр ВОЛОЖАНИН/nnews.nnov.ru

«К 800-летию Нижнего Новгорода была проделана серьезная работа по обновлению Нижегородского кремля. Был сделан акцент на создании комфортных условия для посетителей, в том числе, с детьми. Много внимания было уделено восстановлению исторического облика, включая восстановлению утраченных объектов. В результате мы видим значительное увеличение числа людей, посещающих Кремль — и туристов, и жителей города. Сейчас важно не останавливаться на достигнутом и в координации с коллегами из других регионов двигаться дальше», — прокомментировал соглашение губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Протокол о намерениях по созданию содружества подписали представители Нижегородского, Астраханского и Верхотурского историко-архитектурных музеев-заповедников, музеев-заповедников «Зарайский кремль» и «Казанский кремль», комплекса «Коломенский кремль», Новгородского музея-заповедника, Псковского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Ростовско-Ярославского и Рязанского музеев-заповедников, музея «Смоленская крепость», Всероссийского историко-этнографического музея в Торжке, Тульского музейного объединения, Тюменского музейно-просветительского объединения, а также музея-заповедника «Александровская слобода».

Министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова отметила, что соглашение о сотрудничестве между кремлями России было заключено по поручению Министерства культуры Российской Федерации.

Фото: Александр ВОЛОЖАНИН/nnews.nnov.ru

«Этот важный шаг поможет более эффективно решать общие задачи и, объединяясь, трудиться над сохранением, музеефикацией и популяризацией такого уникального наследия, как кремли. В рамках круглого стола наметили и первые важные шаги: создание единой информационной площадки и передвижной выставки, которая расскажет обо всех кремлевских музеях, а также разработку единого «кремлевского маршрута», — сказала Наталья Суханова.

Присоединиться к соглашению могут все федеральные, региональные, муниципальные и частные музеи, которые находятся на территориях исторических крепостей или имеют в них свои филиалы. Предполагается, что в перспективе будет создана Ассоциация «Кремли России».

Фото: Александр ВОЛОЖАНИН/nnews.nnov.ru

«На моей памяти это первый раз, когда собирается такой широкий круг заинтересованных лиц, хранителей важной части российского наследия. Как раз это содружество призвано обсуждать самые актуальные вопросы, включающие реставрацию крепостей, их сохранение, приспособление к современному использованию, создание экспозиции, привлечение посетителей. Формы сотрудничества могут быть самыми разными, от исследований до обмена опытом. Надеюсь, что появятся какие-то общие выставки, которые будут объединять несколько больших кремлей», — дала оценку перспективам реализации соглашения заместитель директора Новгородского музея-заповедника Ольга Соболева.