Фигуристка Александра Трусова приняла предложение Александра Большунова попробовать себя в лыжных гонках

Александра Трусова Фото: Иван МАКЕЕВ

Фигуристка Александра Трусова в межсезонье попробовала свои силы в легкой атлетике. Но не так давно к ней уже поступило предложение от лучшего лыжника мира последних лет Александра Большунова. Двум коллегам по зимним видам спорта, оказывается, есть о чем поговорить. Трусова призналась, что приняла предложение Александра попробовать свои силы в лыжах. Более того, приглашение будет взаимным:

- Я его уже зову на каток. Я уже попросила агента связаться с Александром, и пригласить его. Мне это интересно, я люблю разные виды спорта. Будет забавно поучить его кататься на коньках, и взять у него уроки катания на лыжах, - сказала Александра в интервью "КП-Спорт".

Однако же, Саша призналась, что не сможет попробовать свои силы в одном виде спорта:

- Прыжками в воду не готова. Это нереально страшно! Я пробовала с трех метров и с пяти метров просто прыгнуть «солдатиком». С трех то было страшно, а с пяти — вообще. Я поняла, что не люблю свободное падение в ситуации, когда ты не контролируешь процесс.

Напомним, что в интервью "КП-Спорт" ранее фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что не будет пробовать квады, а Камила Валиева раскрыла секрет борьбы с давлением после Олимпиады-2022.