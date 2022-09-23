В России хватает врачей на обслуживание мобилизации и на работу в гражданских учреждениях

Частичная мобилизация не повлияет на уровень оказания медицинской помощи в российских медучреждениях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Частичная мобилизация не скажется на работе российской системы здравоохранения. Врачей в РФ хватает и на обслуживание мобилизации, и на работу в гражданских учреждениях. Об этом сообщил в пятницу 23 сентября Telegram-канал сайта объясняем.ру, отвечая на вопросы относительно частичной мобилизации.

«Да, хватит», - так ответили в службе на соответствующий вопрос, уточнив, что все виды медицинской помощи оказываются и будут оказываться в обычном режиме. Речь идет как о первичной, так и о специализированной, в том числе высокотехнологичной медпомощи.

Напомним, в четверг 22 сентября начала работу горячая линия 112, позвонив на которую, россияне могут получить ответы на вопросы о частичной мобилизации. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, уточнив, что горячая линия действует во всех российских регионах.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент Владимир Путин в ходе обращения к населению Российской Федерации в среду 21 сентября объявил о частичной мобилизации военнообязанных граждан РФ.