Туктамышева - о призовых деньгах в новом сезоне: "Это хороший бонус и плюс к мотивации"

Елизавета Туктамышева. Фото: Иван МАКЕЕВ

Фигуристка Елизавета Туктамышева впервые прокомментировала солидные призовые, которые представила недавно федерация на грядущий сезон. 2,5 миллиона получит чемпион России, в финале Гран-При России поспорят за 1 миллион, а этап Гран-При - 500 тысяч рублей. Чемпионка мира и Европы 2015 года призналась, что осталась довольна, услышав такую новость:

- Да, серьезные призовые. Когда объявили, что у нас будет Гран-при, я предполагала, что будут выплачиваться какие-то деньги. Приятно, что эти предположения оказались верны. Деньги никогда не бывают лишними. Это хороший бонус и плюс к мотивации, - сказала Туктамышева в интервью "КП-Спорт".

Напомним, что ранее в интервью "КП-Спорт" Александра Трусова призналась, что готова попробовать себя в лыжных гонках, а Камила Валиева - в интервью "КП-Спорт" поведала, как справилась с психологическим давлением после Олимпиады-2022 в Пекине.