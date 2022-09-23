Врач Кидрянкина предупредила о рисках накопления висцерального жира из-за фруктозы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-эндокринолог медицинского центра Verba Mayr Наталия Кидрянкина рассказала, что утверждение о большей безопасности фруктозы по сравнению с сахаром является мифом.

По ее словам, не стоит заменять ею сахар, поскольку фруктоза способствует накоплению висцерального жира. Об этом пишет Lenta.ru.

Эндокринолог также добавила, что сахар, он же сахароза, известен как дисахарид, то есть состоит из двух молекул: глюкозы и фруктозы. Однако, что касается самой фруктозы, то она является моносахаридом. Ее используют в качестве подсластителя в пищевой продукции, в том чсиле во фруктозосодержащих напитках, пирожных, молочных продуктах.

- 90% составляет доля фруктозы в кукурузном сиропе. Кроме того, в ней содержится и глюкоза, - отметила эксперт.

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