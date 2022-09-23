Песков назвал ложью сообщения о мобилизации 1,2 миллиона россиян. Фото: REUTERS

Сообщения о том, что количество призванных в рамках частичной мобилизации россиян может достичь 1,2 миллиона человек, ложны. Об этом в пятницу 23 сентября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да. Тем более», - цитирует ТАСС ответ Пескова на вопрос о том, являются ли эти публикации дезинформацией в той же степени, как и ранее распространенные предположения о призыве миллиона россиян.

Ранее Песков назвал ложью информацию о якобы призыве в рамках частичной мобилизации миллиона россиян.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент Владимир Путин в ходе обращения к населению Российской Федерации в среду 21 сентября объявил о частичной мобилизации военнообязанных граждан РФ.

Также сообщалось, что в четверг 22 сентября начала работу горячая линия 112, позвонив на которую, россияне могут получить ответы на вопросы о частичной мобилизации. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, уточнив, что горячая линия действует во всех российских регионах.