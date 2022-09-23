Андрей Турчак сделал громкое заявление по поводу судьбы освобожденного РФ города Мариуполь Фото: kremlin.ru

Российские строители не только подготовят Мариуполь для прохождения зимнего периода, но и в самые короткие сроки отстроят город заново. С соответствующим заявлением выступил первый вице-спикер Совета Федерации РФ, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

По словам политика, российскими и местными специалистами был разработан мастер-план восстановления города. "Город разобран на отдельные микрорайоны, все просчитано, проведена оценка жилого фонда, по многоквартирным домам комиссия закончит работать в течение следующей недели, и будет итоговая картинка. По частному сектору тоже все решения приняты - это единовременные выплаты и 6 тыс. рублей за квадратный метр на проведение внутренних ремонтных работ", - сообщил он информагентству ТАСС.

Город Мариуполь был освобожден силами ДНР и армией РФ в ходе российской специальной военной операции на Украине. Населенный пункт вошел в состав Донецкой народной республики.

С 23 по 27 сентября 2022 года на освобожденной территории ДНР (в том числе, и в Мариуполе) проходит референдум о вхождении республики в состав России. Подобные референдумы также сейчас проходят на территории Луганской народной республики и в Херсонской и Запорожской областях.

В Кремле заявили, что в случае, если жители Донбасса и других освобожденных территорий выскажутся за вхождение в состав России, соответствующие решения будут приняты российским руководством в короткие сроки. После этого любые обстрелы, атаки и провокации ВСУ по отношению к данным территориям будут расцениваться Россией как нападение на свои регионы.