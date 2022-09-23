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Политика23 сентября 2022 14:39

Турчак пообещал, что Мариуполь будет отстроен заново

Вице-спикер Совфеда РФ сделал важное заявление о будущем освобожденного РФ города ДНР
Александр КИСЛОВ
Андрей Турчак сделал громкое заявление по поводу судьбы освобожденного РФ города Мариуполь

Андрей Турчак сделал громкое заявление по поводу судьбы освобожденного РФ города Мариуполь

Фото: kremlin.ru

Российские строители не только подготовят Мариуполь для прохождения зимнего периода, но и в самые короткие сроки отстроят город заново. С соответствующим заявлением выступил первый вице-спикер Совета Федерации РФ, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

По словам политика, российскими и местными специалистами был разработан мастер-план восстановления города. "Город разобран на отдельные микрорайоны, все просчитано, проведена оценка жилого фонда, по многоквартирным домам комиссия закончит работать в течение следующей недели, и будет итоговая картинка. По частному сектору тоже все решения приняты - это единовременные выплаты и 6 тыс. рублей за квадратный метр на проведение внутренних ремонтных работ", - сообщил он информагентству ТАСС.

Город Мариуполь был освобожден силами ДНР и армией РФ в ходе российской специальной военной операции на Украине. Населенный пункт вошел в состав Донецкой народной республики.

С 23 по 27 сентября 2022 года на освобожденной территории ДНР (в том числе, и в Мариуполе) проходит референдум о вхождении республики в состав России. Подобные референдумы также сейчас проходят на территории Луганской народной республики и в Херсонской и Запорожской областях.

В Кремле заявили, что в случае, если жители Донбасса и других освобожденных территорий выскажутся за вхождение в состав России, соответствующие решения будут приняты российским руководством в короткие сроки. После этого любые обстрелы, атаки и провокации ВСУ по отношению к данным территориям будут расцениваться Россией как нападение на свои регионы.