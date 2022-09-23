Аграрии представили свои новинки на Поволжской агропромышленной выставке в Самарской области

Дмитрий Азаров отметил огромный вклад аграриев в продовольственный суверенитет страны. Фото: Светлана ОСЬМАЧКИНА

В пятницу, 23 сентября 2022 года, в Самарской области заработала XXIV Поволжская агропромышленная выставка. Она собрала представителей сельхозпредприятий из 15 регионов России, а также из Белоруссии. Они привезли свои новинки.

— Агропромышленная выставка — важная площадка для обмена опытом, внедрения новых технологий, заключения контрактов. Именно здесь обсуждаются перспективы развития сельского хозяйства, вырабатываются решения, которые корректируют работу регионального правительства, в том числе меры поддержки, — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Также глава региона подчеркнул вклад аграриев в обеспечение продовольственной безопасности. В этом году труженики села собрали в Самарской области рекордный урожай — 3,3 млн тонн зерна.

— Самарская область сегодня, как и всегда в самые переломные времена, является опорным краем державы. Сейчас — период мобилизации страны и экономики. Аграрии вносят свой весомый вклад в продовольственный суверенитет, в продовольственную безопасность, а значит в целом в безопасность нашей страны, - заявил Дмитрий Азаров.

Губернатор поблагодарил аграриев за их профессионализм, самоотверженный труд и любовь к родной земле.