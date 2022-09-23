Путин подписал указ о повышении оклада госслужащим и дипломатам. Фото: REUTERS

В России с 1 октября 2022 года повышаются оклады государственных служащих и дипломатов. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Документ опубликован в пятницу 23 сентября на официальном портале правовой информации, он доступен здесь.

Документом предусмотрено повышение оклада дипломатов и госслужащих на 4 процента.

"Повысить с 1 октября 2022 года в 1,04 раза:... б) размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями федеральной государственной гражданской службы и размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами государственной гражданской службы РФ", - сказано в указе.

Также сообщается, что будут проиндексированы оклады госслужащих Минюста, судов, ФССП.

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