Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика23 сентября 2022 14:49

Путин подписал указ об индексации на 4 процента окладов госслужащих и дипломатов

Индексация коснется также госслужащих Минюста, ФССП и судов
Мария ПАВЛОВА
Путин подписал указ о повышении оклада госслужащим и дипломатам.

Путин подписал указ о повышении оклада госслужащим и дипломатам.

Фото: REUTERS

В России с 1 октября 2022 года повышаются оклады государственных служащих и дипломатов. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Документ опубликован в пятницу 23 сентября на официальном портале правовой информации, он доступен здесь.

Документом предусмотрено повышение оклада дипломатов и госслужащих на 4 процента.

"Повысить с 1 октября 2022 года в 1,04 раза:... б) размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями федеральной государственной гражданской службы и размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами государственной гражданской службы РФ", - сказано в указе.

Также сообщается, что будут проиндексированы оклады госслужащих Минюста, судов, ФССП.

Ранее сайт KP.RU разбирался в новых планах Минфина и выяснил, что россиянам могут отдать пенсионные накопления. Но лишь в «тяжелой ситуации».

Также сообщалось, что с 1 января 2023 года в России будет введено универсальное пособие для семей с низкими доходами. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства. Кому положено пособие и когда его начнут выплачивать, узнайте здесь на KP.RU.