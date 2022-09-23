Экс-сенатора Арашукова признали виновным в организации двух заказных убийств

Рауф Арашуков признан виновным в организации двух убийств по заказу своего родного отца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Присяжные заседатели признали бывшего сенатора Рауфа Арашукова виновным в организации двух заказных убийств, сообщает информагентство РИА Новости. По данным правоохранителей, политик организовал данные преступления по указанию своего родного отца.

По версии СК, экс-сенатор Арашуков по заказу своего отца Рауля, которого следствие называет главой ОПГ, организовал убийства зампреда молодёжного движения "Адэге-Хэсэ" Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Ни отец, ни сын свою вину в инкриминируемых им преступлениях не признают.

Арашукову-младшему грозит пожизненное заключение. Присяжные 23 сентября 2022 года отдельно подчеркнули, что никакого снисхождения он не заслуживает. Также его признали виновным в хищении газа на сумму 4,4 миллиарда рублей.

Вместе с экс-сенатором по делу проходят пять человек, в том числе бывший советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, прозванный СМИ «газовым королем». Также на скамье подсудимых исполнявший обязанности руководителя управления СК РФ по Карачаево-Черкесии Казбек Булатов, экс-начальник Центра противодействия экстремизму МВД КЧР Тимур Бетуганов, бывший следователь по особо важным делам Следственного управления по КЧР Андрей Филиппов и экс-директор филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минераловодском районе Гузер Хашукаев.