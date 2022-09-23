Генпрокурор Краснов рассказал о попытках Запада помешать возврату активов в Россию

Генпрокурор России заявил о попытках Запада помешать возврату активов в Россию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Разрушение механизмов международного сотрудничества в сфере возврата активов и борьбы с отмыванием средств грозят действия ряда западных стран, которые пытаются помешать возврату незаконно выведенных активов. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Краснов назвал проблемы, создаваемые этими странами, искусственными.

«Создаются новые искусственные проблемы, расшатывающие формируемую систему возврата активов», - сказал генпрокурор, выступая на 20-м заседании генеральных прокуроров государств - членов ШОС в Астане. Заседание было посвящено вопросам возврата полученных от криминальной деятельности активов.

«Это в том числе попытки использования конфискационных механизмов в угоду политической конъюнктуре и в обход процессуальных институтов, а также ограничение участия российских делегатов на международных площадках», - перечислил Игорь Краснов действия отдельных стран, осложняющие международное антикриминальное сотрудничество.

«В целом же волюнтаристский подход ряда стран к заморозке российских активов для нас является индикатором их отношения к правовым институтам, которые, как нам всегда казалось, незыблемы», - цитирует Краснова пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Ранее сообщалось, что Москва намерена в судах оспаривать заморозку российских активов за границей.