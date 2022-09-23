Психолог Романив объяснила, что злость помогает человеку выживать Фото: Евгения ГУСЕВА

Семейный психолог Ольга Романив объяснила россиянам существует ли плохих или хорошие эмоций.

По мнению эксперта, так делить эмоции не стоит, поскольку все они нужны. в частности, именно эмоции демонстрируют человеку его же отношение к той или иной ситуации. Что касается злости, то это такая же эмоция, как радость или печаль, просто она окрашена по-другому, и она также имеет свои плюсы. Об этом пишет Газета.Ru.

- Эмоции, особенно негативные, к которым относится, например, гнев или злость, помогают нам учиться и защищаться. Если нам что-то не нравится, злит нас, обижает, мы должны к себе прислушиваться и в идеале не допускать повторения подобных ситуаций. Любая негативная эмоция – фактор выживания, - объяснила психолог.

Специалист также добавила, что в современном мире злость может помогать человеку сохранить свое личное пространство.

Ранее RT писал, что зачастую люди не прислушиваются к своим эмоциям и теряют шанс сделать жизнь лучше. По словам психолога Елены Драгойлович, есть эмоции, традиционно попадающие в разряд негативных, одна из них -это злость, которая рождает агрессию. Однако на самом деле это наша внутренняя сила и мощь, считает эксперт.

Тем временем "Известия" напоминают, что некоторые эмоции возникают у человека от стресса. Как отмечает эксперт, неприятные мысли порождают болезненные чувства и эмоции, что в результате приводит к возникновению телесных зажимов.