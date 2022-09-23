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Общество23 сентября 2022 16:50

Психолог Романив объяснила, что злость помогает человеку выживать

По ее словам, злость также полезна для отстаивания личных границ
София ГОНЧАРОВА
Психолог Романив объяснила, что злость помогает человеку выживать

Психолог Романив объяснила, что злость помогает человеку выживать

Фото: Евгения ГУСЕВА

Семейный психолог Ольга Романив объяснила россиянам существует ли плохих или хорошие эмоций.

По мнению эксперта, так делить эмоции не стоит, поскольку все они нужны. в частности, именно эмоции демонстрируют человеку его же отношение к той или иной ситуации. Что касается злости, то это такая же эмоция, как радость или печаль, просто она окрашена по-другому, и она также имеет свои плюсы. Об этом пишет Газета.Ru.

- Эмоции, особенно негативные, к которым относится, например, гнев или злость, помогают нам учиться и защищаться. Если нам что-то не нравится, злит нас, обижает, мы должны к себе прислушиваться и в идеале не допускать повторения подобных ситуаций. Любая негативная эмоция – фактор выживания, - объяснила психолог.

Специалист также добавила, что в современном мире злость может помогать человеку сохранить свое личное пространство.

Ранее RT писал, что зачастую люди не прислушиваются к своим эмоциям и теряют шанс сделать жизнь лучше. По словам психолога Елены Драгойлович, есть эмоции, традиционно попадающие в разряд негативных, одна из них -это злость, которая рождает агрессию. Однако на самом деле это наша внутренняя сила и мощь, считает эксперт.

Тем временем "Известия" напоминают, что некоторые эмоции возникают у человека от стресса. Как отмечает эксперт, неприятные мысли порождают болезненные чувства и эмоции, что в результате приводит к возникновению телесных зажимов.