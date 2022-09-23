В ЛНР назвали количество проголосовавших в первый день референдума о вхождении республики в состав России. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Явка избирателей на референдуме в Луганской Народной республике в пятницу 23 сентября 2022 года составила 21,97 %. Об этом сообщили в Центральном избиркоме республики. «На 20.00 явка у нас составила 21,97 %», - цитирует РИА Новости председателя ЦИК республики Елену Кравченко.

Всего в ЛНР в первый день референдума проголосовали 298900 человек, добавила Кравченко.

О том, как в ЛНР проходит референдум о присоединении к России, читайте здесь на KP.RU.

В Херсоне пьют кофе, жарят шашлык и спорят на русском: что можно увидеть и услышать на освобожденных территориях во время референдума. Корреспондент KP.RU поехал в Херсон через Крым и поделился впечатлениями.

В Запорожской области в первый день референдума устраивают автопробеги и голосуют семьями. Для жителей освобожденных от террористов городов и сел голосование по вхождению в состав России стало настоящим праздником.

Как проходит первый день референдума в ДНР, читайте здесь.

Тем временем в Москве 23 сентября 2022 на Манежной площади проходит концерт в поддержку референдумов в Донбассе.