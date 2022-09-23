Россия покажет США ракету "Сармат". Фото: кадр из видео.

Новейшую российскую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» продемонстрируют американской инспекционной группе до 20 февраля 2024 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал госзакупок.

Сообщается, что инспекционная группа из США в рамках Договора СНВ-III между Россией и США увидит ракету в сборе без головной части. Также будут продемонстрированы первая ступень ракеты и транспортно-пусковой контейнер.

Предполагается, что во время демонстрации будут изготовлены 20 цветных фотографий. Также допускается проведение измерений при помощи рулетки, динамометра, уровней, отвесов и мерных реек.

Видео испытаний ракеты «Сармат» на космодроме Плесецк здесь на KP.RU.

Ранее командующий ракетными войсками стратегического назначения РФ Сергей Каракаев рассказал, что «Сармат» может менять траекторию, поражая цели хоть через Южный, хоть через Северный полюс и даже из космоса, а характеристики ракеты позволяют заявлять, что она останется неуязвимой для систем противоракетной обороны еще десятилетия.

Также сообщалось, что бывший сотрудник Пентагона Марк Шнайдер назвал слабостью реакцию Вашангтона на прошедшее в апреле 2022 года испытание российской баллистической ракеты «Сармат».