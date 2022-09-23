Умер Борис Добродеев, заслуженный деятель искусств РСФСР

Умер кинодраматург Борис Добродеев. Фото: сайт Союза кинематографистов России.

Кинодраматург Борис Добродеев умер в пятницу 23 сентября на 96-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба российского Союза кинематографистов.

Добродеев – автор сценариев большого числа игровых и полусотни документальных фильмов, Заслуженный деятель искусств, Лауреат Государственной премии РСФСР имени Братьев Васильевых, Лауреат Ленинской премии.

Борис Добродеев в разное время работал с Всеволодом Пудовкиным, Иваном Пырьевым, Александром Довженко, Александром Зархи, Михаилом Калатозовым, Михаилом Роммом, Михаилом Швейцером, Григорием Александровым, Юлием Райзманом, Григорием Чухраем, Эльдаром Рязановым и другими выдающимися деятелями российского кинематографа. Драматург был известен такими картинами, как «Негромкое кино Бориса Барнета», «Любимое кино Сталина», «Софья Ковалевская», «Особо важное задание» и другими.

Ранее сообщалось, что скончался постановщик телефильмов «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов» Владимир Краснопольский. Сценарист ушел из жизни на 90-м году.

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