Стало известно, как изменился спрос россиян на безалкогольные вино и пиво с начала 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России продолжает сохраняться тренд на безалкогольное пиво и вино, который успешно держится уже несколько лет, благодаря росту популярности wellness-индустрии (индустрия здорового образа жизни) и доступности этих напитков. О том, насколько стали популярны среди россиян такие напитки, рассказал представитель сервиса экспресс-доставки "Перекресток" Анатолий Комков.

По словам эксперта, согласно анализу, с начала 2022 года в стране заметно вырос интерес пользователей приложения экспресс-доставки к безалкогольным напиткам. В общей сложности в этот период было сделано более 12 тысяч заказов с 24 тысячами товаров этой категории. Об этом пишет Lenta.ru.

Комков отметил, что самыми популярными месяцами для покупки пивных напитков без градуса и безалкогольного вина являются декабрь и январь.

- Весной и летом самым популярным стал июль - аномальная жара и сезон отпусков повысили спрос на безалкогольное вино. С мая по август покупатели экспресс-доставки заказали в 10 раз больше напитков, чем в начале года зимой и весной, - рассказал он.

Кроме того, выяснилось, что с безалкогольным пивом ситуация обстоит иначе. все дело в том, что товары данной категории в целом популярны больше, чем вино, и спрос на них растет к летнему сезону.

Ранее "Известия" отмечали, что в России в январе - августе 2022 года производство отечественных игристых вин увеличилось на 31,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Также отмечается, что производство вин увеличилось за этот период на 3,8%.

Тем временем RT сообщает, что в России предложили более чем вдвое снизить объём продаж алкоголя к 2030 году. В частности, предлагается показатель в 16 миллиардов литров алкоголя (в 2020 году) снизить к 2024 году до 12 миллиардов, к 2027 году - до 9 миллиардов, к 2030 году - до 7 миллиардов.