«Это в сердце каждого»: патриотическая акция «Своих не бросаем» в Самаре собрала около 10 тысяч человек

В патриотической акции «Своих не бросаем» принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров

В Самарской области патриотическая общественная акция «Своих не бросаем» в поддержку референдума на территории республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей собрала около 10 тысяч человек. На площадь Славы пришли как представители общественных и политических организаций, волонтеры, так и просто неравнодушные жители.

Участие в тематическом концерте принял и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Сегодня началось голосование в наших братских республиках – Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, - отметил Дмитрий Азаров. - Это событие важно не только для людей, которые живут на этих территориях, это важно для всей России. И в Самарской области это ощущается. И то, что сегодня на такой спонтанный митинг пришло такое количество людей, около 10 тысяч человек, говорит о том, что это важно для каждого. Своих не бросаем, это в сердце каждого самарца.

Самарская область стала одним из первых регионов страны, который заключил соглашение о сотрудничестве, став побратимом города Снежное в ДНР. Сегодня там уже работают самарские врачи, строители, ведутся работы по восстановлению школ, домов, коммуникаций, ремонтируются дороги. Неравнодушные самарцы отправили в ДНР сотни тысяч тонн гуманитарных грузов.

- Событие очень важное, и я думаю, что мы не должны оставаться в стороне, должны поддержать. Мы своих не бросаем - это правда. Так всегда было, я думаю, так и будет,- отметил житель Самары Роман Григорьев.

На концерте присутствовали и вынужденные переселенцы с Донбасса. Вера Филипенко приехала в Самарскую область из города Макеевка Донецкой Народной Республики и сейчас вместе с 9 детьми проживает в одном из пунктов временного размещения.

- Мы очень долго ждали референдума, рады, что это, наконец, случится, - отметила Вера Филипенко. - В 2014 году был референдум, я сама участвовала в подготовке его в своём поселке. Но не сложилось. Сейчас мы с детьми проживаем в ПВР, но мы в процессе покупки жилья в Самарской области. Хочу выразить благодарность Дмитрию Азарову за оказанную нам всем поддержку. Я очень рада, что попала в Самарскую область!