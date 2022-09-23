Венгрия продолжит выдавать россиянам шенгенские визы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Венгрия продолжит выдавать шенгенские визы гражданам Российской Федерации. Об этом заявил в пятницу 23 сентября глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Решения о том, что мы должны прекратить выдачу шенгенских виз россиянам, не принималось», - цитирует Петера Сийярто ТАСС.

Глава венгерского дипломатического ведомства добавил, что в том числе будет продолжена выдача гражданам РФ многократных шенгенских виз. Сийярто добавил, что в то же время с уважением относится к решению стран, заявивших о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам.

Ранее сообщалось, что Финляндия приняла решение ограничить въезд россиян в страну. Кроме того, в ближайшие дни Финляндия собирается ограничить транзит россиян с шенгенскими визами, выданными как Финляндией, так и другими странами и отменить льготу при получении виз для россиян, владеющих недвижимостью в Финляндии.

Также сообщалось, что президент Сербии Вучич допустил разрушение мирового порядка в случае исключения России из СБ ООН.