В Турции объяснили, почему не признают проводимые на Украине референдумы Фото: REUTERS

Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что Турция не намерена признавать итоги проводимых на Украине референдумов. Об этом он сообщил в эфире телеканала NTV.

- Турецкая сторона не признает инициативы односторонних референдумов, проводимых на Украине. Наша позиция не претерпела изменений с 2014 года, когда мы не признали итоги референдума в Крыму. Мы признаем суверенитет и территориальную целостность Украины, - отметил Калын.

Также по его мнению, Турция является "единственной страной", которая прилагает усилия для прекращения конфликта на Украине.

- Ситуация (на Украине) может долго продлиться. И нынешняя обстановка говорит в пользу того, что она затянется, - отметил представитель Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, ранее 20 сентября 2022 года все освобожденные территории, а также Луганская и Донецкая республики заявили о желании провести референдум. Глава ДНР Денис Пушилин до этого обращался к президенту России Владимиру Путину. Попросил в случае положительного решения жителей этих регионов, "как можно скорее" рассмотреть вопрос о том, чтобы Донецкая Республика вошла в состав России.