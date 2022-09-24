Невролог предупредил о связи запущенного сколиоза с проблемами внутренних органов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сколиоз – болезнь малоподвижных людей, которые большую часть своей жизни проводят за компьютером. Они часто жалуются на боли в спине и при имеющимся сколиозе этот симптом наиболее опасен.

Невролог Денис Воронин напомнил, что игнорировать нарушения опорно-двигательного аппарата нельзя, в противном случае можно заработать проблемы с внутренними органами. Со временем могут начаться гастрит, простатит, мочекаменная болезнь, холецистит.

- Если запустить проблемы со спиной, то вероятность возникновения таких болезней свыше 80%, — пояснил невролог NEWS.ru.

Нарушение осанки вылечить совсем непросто. Для этого нужно пересмотреть свой режим дня, выполнять специальные упражнения и постараться избегать ситуаций, при которых возникает чрезмерное напряжение мышц.

- Часто последствия сколиоза замечают только тогда, когда проявляются симптомы хронических заболеваний. Но многие их не связывают с деформацией позвоночника, - заключил врач.