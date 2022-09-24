Лукашенко честно ответил, как относится к своему президентству Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал, как он относится к своему президентство.

По его словам, оно ему "уже осточертело", однако он объяснил, что ряд обстоятельств пока заставляют его оставаться на этом посту. Об этом сообщает агентство БелТА.

- Когда говорят: "Вот Лукашенко, сколько он там будет…" Слушайте, да мне это уже осточертело. Скоро 30 лет: и днем, и ночью ты всегда на стреме, - честно заявил белорусский лидер.

При этом он задался вопросом, "а что будет" с народом в случае его ухода.

- А с другой стороны, думаю: "Ну ладно, хорошо, плюнул, пошел"... "А что будет с вами?", - отметил президент. При этом политик отметил, что сейчас в стране есть нормальные люди, которых можно привести власти.

Напомним ранее сайт KP.RU писал про президентские выборы в Белоруссии. Они состоялись 9 августа 2020 года. По данным ЦИК государства, за политика Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей страны. Лукашенко находится на посту президента Белоруссии с 1994 года.