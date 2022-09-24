В Польше подняли на смех угрозы Дуды в адрес России Фото: REUTERS

Читатели польского издания Wydarzenia открыто высмеяли попытку президента Польши Анджея Дуды "пригрозить" России, заявившего накануне, что США могут ответить РФ в случае использования на Украине тактического ядерного оружия.

В комментариях граждане сочли абсурдной такую попытку политика "напугать" Москву оружием другой страны.

- Господин Дуда, но мы ведь тоже прекратим свое существование в случае ядерной войны ... Этот парень настолько оторван от реальности, только и умеет, что болтать, - писали читатели в комментариях.

Анджей Дуда ранее заявлял, что Россия якобы "должна выплатить Украине военные репарации". Он объяснил свое предложение тем, что "нет справедливости без компенсаций".

А в феврале 2022 года президент Польши заявлял, что санкции со стороны Европейского союза могут сделать невозможными путешествия жителей России в Польшу. Кроме того, сообщалось, что с 19 сентября текущего года Эстония закрывает въезд для российских граждан, в том числе, для россиян, имеющим шенгенские визы, которые были выданы третьими государствами.