Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика23 сентября 2022 22:58

Байден предупредил Россию об ужесточении санкций из-за референдумов

Он пригрозил "быстрыми и суровыми экономическими издержками"
Источник:kp.ru
Байден предупредил Россию об ужесточении санкций из-за референдумов

Байден предупредил Россию об ужесточении санкций из-за референдумов

Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден предупредил Россию, что против нее могут быть введены "быстрые и тяжелые" экономические санкции в качестве ответа на референдумы, которые проводятся в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях Украины.

- Мы намерена работать с нашими союзниками над введением дополнительных быстрых и суровых экономических издержек для России, - сказано в заявлении главы государства.

Ранее сайт KP.RU писал, что с 23 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях началось проведение референдумов о вхождении в состав Российской Федерации. Голосование будет идти до 27 сентября.