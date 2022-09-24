Захарова высмеяла заявления Запада об изоляции России: "Мы её ждали, а она так и не пришла" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с юмором прокомментировала намеки на изоляцию России на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН. По ее словам, изоляция "так и не пришла".

- Сегодня изоляция была особенно тягостной. Мы ее ждали с десятком наших друзей и коллег, а она так и не пришла, - написала представитель дипломатического ведомства в посте в своем Telegram-канале. Также она опубликовала снимки, на которых запечатлены приветствия улыбающихся главы российского министерства Сергея Лаврова и руководителя МИД ОАЭ Абдаллы бен Зейда Аль Нахайяна.