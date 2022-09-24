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В мире24 сентября 2022 2:24

Байден оконфузился в прямом эфире, рассказывая о супруге

Байден по ошибке рассказал, как "в 30 лет встречался с 12-летней" Джилл
Источник:kp.ru
Байден оконфузился в прямом эфире

Байден оконфузился в прямом эфире

Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден в очередной раз оконфузился на публике. На этот раз глава государства во время выступления в прямом эфире ошибся с возрастом своей супруги.

Он рассказал, как "в 30 лет встречался с 12-летней Джилл" - его будущей женой.

- Мы с ней очень давно вместе. Ей было 12, мне 30, но всё равно эта женщина помогла мне многого добиться, - сказал Байден.

Вероятнее всего, президент США забыл или перепутал, что супруга младше его всего на 8 лет, а не на 18.