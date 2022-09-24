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Политика24 сентября 2022 3:20

В МИД Украины решили лишить аккредитации посла Ирана в Киеве из-за якобы поставок оружия России

При этом дипломатическое ведомство не приводит никаких доказательств
Источник:kp.ru

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что приняли решение о лишении аккредитации посла Ирана в Киеве из-за неподтвержденных утверждений о поставках вооружений России.

- В ответ на такой недружественный акт украинская сторона решила лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве, - отмечается в заявлении украинского МИД.

При этом дипломатическое ведомство не приводит никаких доказательств "поставок" Ирана вооружений РФ.