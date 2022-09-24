Зеленский подписал указ о создании 20 военных администраций в Луганской области Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал 23 сентября указ о создании 20 военных администраций в населенных пунктах на неподконтрольных Киеву территориях Луганской области. Советующий документ опубликован на сайте украинского лидера.

В указе отмечается, что сельские военные администрации создаются в таких населенных пунктах как Станица Луганская, Широкий, Марковка, Новопсков.

До этого, 19 сентября, Зеленский издал указ о создании военных администраций в 15 населенных пунктах Херсонской области. Согласно с текстом указа, создаются Аскании-новая сельская, Борозенская сельская, Великокопанивская сельская, Великолепетиская поселковая и другие администрации.

Ранее сайт KP.RU писал, что глава украинского государства Владимир Зеленский подписал закон о введении уголовной ответственности за сотрудничество с Россией. Как уточнил первый замглавы председателя Верховной рады Украины Александр Корниенко, речь идет о двух законах, принятых парламентом Незалежной 3 марта 2022 года.