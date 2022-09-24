Что произошло в ночь на 24 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что у России имеется колоссальный штат сотрудников различных ведомств на служебном посту. По его мнению, даже половина из них сможет "снести любую западную армию". Об этом он написал в посте в своем Telegram-канале. Кадыров также отметил, что все они имеют хорошую физподготовку и навыки владения оружием.

В ДНР, ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях завершился первый день голосования на референдуме по вхождению в состав Российской Федерации. По словам председателя Центризбиркома ЛНР Елены Кравченко, предварительно, в первый день голосования явка в ЛНР составила 21,97%. Что же касается явки в ДНР, то там этот показатель оказался чуть выше - он составил более 23%, заявили в ЦИК республики.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен во время встречи с главой МИД Китая Ван И предупредил представителя ведомства о последствиях поддержки России со стороны Пекина. Он также повторил позицию Соединенных Штатов об осуждении российских военных действий против Украины.

Традиционная ежегодная индексация тарифов за коммуналку теперь ждет нас раньше срока. С 1 июля 2023 года ее перенесли на 1 декабря 2022 года. То есть получается, что в 2022 году будет двойное повышение платы за коммуналку. Первый раз тарифы, как обычно, проиндексировали с 1 июля. Но, как объясняют в ведомстве, зато на 2023 год тарифы заморозят. И следующее повышение случится только с 1 июля 2024 года.

Соединенные Штаты Америки стремительно утрачивают свою нефтяную подушку безопасности по мере реализации плана администрации президента Джо Байдена по снижению цен на нефть в мире, сообщает издание The Wall Street Journal. Сейчас страна впервые за почти 40 лет осталась с рекордно низкими стратегическими резервами нефти.