Минцифры РФ готовит перечень специальностей для отсрочки от частичной мобилизации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минцифры до понедельника, 26 сентября, подготовит перечень специальностей для отсрочки от мобилизации по каждому отраслевому направлению. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Минцифры прорабатывает с Минобороны форму подачи списков сотрудников, подходящих под критерии отсрочки от частичной мобилизации. Форма будет открыта на следующей неделе на Госуслугах», - сказано в сообщении министерства.

В ведомстве также уточняют, что если гражданин, имеющий право на отсрочку в соответствии с действующими правилами, получил повестку до публикации формы, а также подачи списков, следует действовать по инструкции для работников IT-сферы, а также телекоммуникаций и медиа.

Напомним, накануне Министерство обороны РФ уточнило категории граждан, которые не будут привлекаться к частичной мобилизации. Как писал сайт KP.RU, в данный список входили сотрудники IT-сферы, а также телекоммуникаций и медиа.