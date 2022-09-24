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Общество24 сентября 2022 4:30

Минцифры РФ готовит перечень специальностей для отсрочки от частичной мобилизации

Минцифры до 26 сентября 2022 года подготовит перечень специальностей для отсрочки от частичной мобилизации
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Минцифры РФ готовит перечень специальностей для отсрочки от частичной мобилизации

Минцифры РФ готовит перечень специальностей для отсрочки от частичной мобилизации

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минцифры до понедельника, 26 сентября, подготовит перечень специальностей для отсрочки от мобилизации по каждому отраслевому направлению. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Минцифры прорабатывает с Минобороны форму подачи списков сотрудников, подходящих под критерии отсрочки от частичной мобилизации. Форма будет открыта на следующей неделе на Госуслугах», - сказано в сообщении министерства.

В ведомстве также уточняют, что если гражданин, имеющий право на отсрочку в соответствии с действующими правилами, получил повестку до публикации формы, а также подачи списков, следует действовать по инструкции для работников IT-сферы, а также телекоммуникаций и медиа.

Напомним, накануне Министерство обороны РФ уточнило категории граждан, которые не будут привлекаться к частичной мобилизации. Как писал сайт KP.RU, в данный список входили сотрудники IT-сферы, а также телекоммуникаций и медиа.