ФРГ не может отказаться от российского газа, заявил премьер-министр Саксонии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер рассказал, почему ФРГ не может позволить себе полностью отказаться от газа из России, указав также на необходимость добиться прекращения украинского конфликта и остановки введения новых антироссийских санкционных ограничений, которые привели к началу дефицита энергоресурсов в европейских странах.

«Мы видим сейчас, что не можем отказаться от российского газа. В том числе и наши санкции стали причиной данной ситуации с дефицитом. Мы всеми силами должны пытаться завершить этот конфликт и потом вновь начать экономическое сотрудничество с Россией», - заявил политик в интервью газетам группы Funke, подчеркнув, что «оружие должно замолчать».

По его словам, на данный момент мировое сообщество должно выступать за то дипломатическое урегулирование конфликта. Кречмер указал на то, что Германия должна сохранять возможность снова покупать у России газ после того, как военные действия на Украине закончатся. По его словам, если Берлин продолжит придерживаться текущий политический курс, то подобная возможность пропадет. Как он отметил, стараться экономить голубое топливо, а также рассчитывать на теплую зиму недостаточно.