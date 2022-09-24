Умерла Луиза Флетчер, актриса из "Пролетая над гнездом кукушки" Фото: EAST NEWS

В возрасте 88 лет ушла из жизни американская актриса Луиза Флетчер, которая получила премию «Оскар» за роль медсестры в знаменитом фильме «Пролетая над гнездом кукушки». О смерти артистки сообщает издание Variety.

Представитель актрисы заявил, что Луиза Флетчер умерла во сне в своем доме во Франции.

Впервые на экране Луиза Флетчер появилась как приглашенная актриса телесериала, в том числе, ее можно увидеть в одном из эпизодов знаменитого телесериала «Мэверик» и «Неприкасаемые».

Умерла Луиза Флетчер, актриса из "Пролетая над гнездом кукушки" Фото: кадр из фильма

Луиза Флетчер получила за роль медсестры в фильме «Пролетая над гнездом кукушки» премию «Оскар», а также такие престижные премии, как «Золотой глобус» и BAFTA. В специальном рейтинге Американского института кино старшая медсестра Рэтчед была названа пятым величайшим злодеем в истории кинематографа, а также второй величайшей злодейкой, уступив только Злой ведьме Запада из «Волшебника страны Оз».