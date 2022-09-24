Власти Запорожья заявили, что США разработали для украинской армии самоубийственный план атаки через Днепр Фото: REUTERS

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Пентагон разработал для Вооруженных сил Украины (ВСУ) стратегию ведения боевых действий в Запорожье, которая станет «самоубийством» для украинской армии.

«Пентагон разработал стратегию по боевым действиям на территории Запорожской области, к ее реализации подталкивают вояк ВСУ, генштаб Зеленского и так далее. Но военные прекрасно понимают, что это самоубийство», - заявил глава ВГА.

Рогов отметил, что в американский план входит форсирование реки Днепр при помощи понтонных переправ, а также высадки десанта. По его словам, подобная практика тактика закончится для Украины тысячами смертей.

«Поэтому их армия всячески уже сейчас пытается от этого отойти», - добавил председатель движения «Мы вместе с Россией».