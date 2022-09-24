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Политика24 сентября 2022 5:17

Власти Запорожья заявили, что США разработали для украинской армии самоубийственный план атаки через Днепр

Член ВГА Запорожья Рогов заявил, что США разработали для украинской армии самоубийственный план атаки через Днепр
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Власти Запорожья заявили, что США разработали для украинской армии самоубийственный план атаки через Днепр

Власти Запорожья заявили, что США разработали для украинской армии самоубийственный план атаки через Днепр

Фото: REUTERS

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Пентагон разработал для Вооруженных сил Украины (ВСУ) стратегию ведения боевых действий в Запорожье, которая станет «самоубийством» для украинской армии.

«Пентагон разработал стратегию по боевым действиям на территории Запорожской области, к ее реализации подталкивают вояк ВСУ, генштаб Зеленского и так далее. Но военные прекрасно понимают, что это самоубийство», - заявил глава ВГА.

Рогов отметил, что в американский план входит форсирование реки Днепр при помощи понтонных переправ, а также высадки десанта. По его словам, подобная практика тактика закончится для Украины тысячами смертей.

«Поэтому их армия всячески уже сейчас пытается от этого отойти», - добавил председатель движения «Мы вместе с Россией».